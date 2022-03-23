Осталось подтереться: "бумажные" тайны олигархов

Россияне, похоже, готовы запасаться "берестой". Поползли слухи, что бумага пропадает из канцелярских магазинов, а бизнесмены которые ее производят делают вид, что ничего не происходит?В России работают 74 бумажных завода и 23 ЦБК, а бумаги в магазинах нет! Дефицит острейший, а если и выбрасывают вдруг, то по одной упаковке в руки… Цены вызывают недоумение!Но если у заводов и комбинатов есть серьезные причины в производственных процессах – а причины самые разные, порой неожиданные, то у бумажных "бонз", королей ватмана, картона, гофры проблем в производстве-то быть не должно.