The Moscow Post

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Осталось подтереться: "бумажные" тайны олигархов

Осталось подтереться: "бумажные" тайны олигархов

Россияне, похоже, готовы запасаться "берестой". Поползли слухи, что бумага пропадает из канцелярских магазинов, а бизнесмены которые ее производят делают вид, что ничего не происходит?В России работают 74 бумажных завода и 23 ЦБК, а бумаги в магазинах нет! Дефицит острейший, а если и выбрасывают вдруг, то по одной упаковке в руки… Цены вызывают недоумение!Но если у заводов и комбинатов есть серьезные причины в производственных процессах – а причины самые разные, порой неожиданные, то у бумажных "бонз", королей ватмана, картона, гофры проблем в производстве-то быть не должно.

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