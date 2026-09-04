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«Он писал сценарий, а потом ушёл из жизни»: Дэнни Де Вито объяснил, почему сиквел «Близнецов» так и не вышел

«Он писал сценарий, а потом ушёл из жизни»: Дэнни Де Вито объяснил, почему сиквел «Близнецов» так и не вышел

Дэнни Де Вито раскрыл, почему продолжение комедии «Близнецы» так и не добралось до экранов. По его словам, много лет обсуждавшийся сиквел под рабочим названием «Тройняшки» сорвался из-за кончины режиссёра Айвена Райтмана.

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