В два раза за два года: почему в России дорожают мандарины

Мандарины в России подорожали в среднем на 50 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года: если в октябре 2022-го килограмм отборных мандаринов можно было купить за 239 рублей, то в октябре 2023-го — не меньше чем за 369.
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