Ландо Норрис: Победа в Майами изгнала демонов Сочи

СоцсетиПилот McLaren Ландо Норрис одержал первую победу в карьере в Формуле 1 на Гран При Майами, что позволило юному британцу избавиться, по его собственному признанию, от проблем, которые преследовали его с Гран При России 2021 года, когда он лишился возможности выиграть гонку.