Томенко поздравил хоккеистов из Бочкарей, победивших в финале Лиги будущих чемпионов 40+

Губернатор пожелал спортсменам удерживать лидерство уже на новом уровне Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил хоккеистов команды из села Бочкари, которые победили в финале Лиги будущих чемпионов 40+ Ночной хоккейной лиги, переиграв ярославский "Русич".
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