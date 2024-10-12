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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить в ворота, к сожалению»

– Насколько вы будете доверять Заврагину? Насколько его коснется ротация вратарей? – У Коскинена тоже была серьезная конкуренция.

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