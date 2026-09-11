Выборы депутатов Госдумы девятого созыва символичны для Донецкой Народной Республики (ДНР). Таким образом они завершают процесс политической интеграции региона как полноценного субъекта РФ.
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