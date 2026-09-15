Психосоматолог Елена Вершинина: как сохранить отношения, когда эмоции бьют через край

Бывают дни, когда даже самое безобидное начало беседы грозит обернуться бурей: достаточно прозвучать фразе «Нам нужно поговорить», и уже через пару минут вместо спокойного обмена мнениями звучат упреки, тон становится резким, а главной целью кажется не поиск решения, а доказательство собственной правоты.