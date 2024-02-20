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43-летняя Жизель Бундхен снялась в новой рекламной кампании Balmain

43-летняя Жизель Бундхен снялась в новой рекламной кампании Balmain

Жизель Бундхен приняла участие в съёмке новой рекламной кампании Balmain. На снимках звезда позирует в мини-платье, комбинезоне в духе 80-х годов из весенней коллекции бренда в объективе известного фэшн-фотографа Рафаэль Паваротти.

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