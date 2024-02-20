43-летняя Жизель Бундхен снялась в новой рекламной кампании Balmain

Жизель Бундхен приняла участие в съёмке новой рекламной кампании Balmain. На снимках звезда позирует в мини-платье, комбинезоне в духе 80-х годов из весенней коллекции бренда в объективе известного фэшн-фотографа Рафаэль Паваротти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии