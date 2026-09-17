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Царьград

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Спрятали Abrams и Leopard подальше: почему ВСУ берегут западные танки

Спрятали Abrams и Leopard подальше: почему ВСУ берегут западные танки

ВСУ держат западные танки подальше от линии фронта – сообщают в Южной группировке.Вооруженные силы Украины держат западные танки Abrams и Leopard на большом удалении от линии боевого соприкосновения.

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