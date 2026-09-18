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Татар-информ

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Минниханов: разрабатывается концепция по дополнительным мерам поддержки учителей

Минниханов: разрабатывается концепция по дополнительным мерам поддержки учителей

Правительство Татарстана разрабатывает концепцию по введению дополнительных мер поддержки педагогов на республиканском уровне.

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