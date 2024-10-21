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Царьград

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Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за неба России

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за неба России

Ряд авиакомпаний Запада были вынуждены приостановить перелёты в КНР.Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай.

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