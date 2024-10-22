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Гретцки на стороне Овечкина: великий канадский хоккеист поддержал стремление россиянина побить его собственный рекорд

Гретцки на стороне Овечкина: великий канадский хоккеист поддержал стремление россиянина побить его собственный рекорд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его в погоне за собственным снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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