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Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка из-за несчастного случая

Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка из-за несчастного случая

Рэп-исполнительница Карди Би рассказала, что недавно с ней случился несчастный случай. Она поскользнулась в тот момент, когда спускалась по лестнице и едва смогла сдержаться, чтобы не повалиться кубарем вниз.

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