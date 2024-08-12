Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка из-за несчастного случая

Рэп-исполнительница Карди Би рассказала, что недавно с ней случился несчастный случай. Она поскользнулась в тот момент, когда спускалась по лестнице и едва смогла сдержаться, чтобы не повалиться кубарем вниз.
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