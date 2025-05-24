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Число развратных действий в отношении детей возросло на 20%. ©

Число развратных действий в отношении детей возросло на 20%. ©

Организованная и групповая преступность растет: мигранты совершили 403 преступления в отношении несовершеннолетних, 196 — в отношении малолетних.

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Комментарии
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Александр
Всех до одного гнать отсюда надо не зависимо от того когда сюда приехал!.. И всех заводчиков вместе с ними!
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2 час.
igor kim
Это уже не мигранты, а оккупанты. А дальше все будет хуже и хуже, так как народной власти в России нет.
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1 час.
Т
Тульнов
Стало больше!
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47 мин.
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