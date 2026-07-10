Казанда мәктәп ашханәләрен капиталь төзекләндерү 60 процентка башкарылган

Быел 1 сентябрьгә Казанның 11 мәктәбендә ашханәләргә капиталь төзекләндерү ясалачак. Яңарту эшләре 1, 3, 19, 52, 179, 180 номерлы гимназияләрдә, 145 һәм 177 нче номерлы лицейларда, шулай ук 25, 67 һәм 168 нче номерлы мәктәпләрдә уза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии