НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда мәктәп ашханәләрен капиталь төзекләндерү 60 процентка башкарылган

Быел 1 сентябрьгә Казанның 11 мәктәбендә ашханәләргә капиталь төзекләндерү ясалачак. Яңарту эшләре 1, 3, 19, 52, 179, 180 номерлы гимназияләрдә, 145 һәм 177 нче номерлы лицейларда, шулай ук 25, 67 һәм 168 нче номерлы мәктәпләрдә уза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии