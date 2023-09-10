Как вы относитесь к Сталину?

Плохо или хорошо было тогда,в годы правления Сталина,не знаю. Простые люди с благоговением вспоминают те времена. Но сейчас я делаю вывод,что всё,что было сделано Сталиным в то время,было сделано правильно.

Багира

Раньше нейтрально относилась. а сейчас плохо - насточертели со своим Сталиным до невозможности. Думаю, что я не одна такая, кому вы поперек горла встали. Сталинисты лучше всех отвращают от Сталина своим холуйством перед ним. Продолжайте в том же духе - и вас возненавидят окончательно и вашего Сталина.