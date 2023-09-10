Мы сейчас в 7 классе проходим эпоху правления Сталина.В учебнике о нём расхожие мнения.С одной стороны он победил во Второй мировой войне и из аграрной страны сделал развитое государство,но с другой было куча массовых репрессий из-за которых пострадал советский народ.
Как вы относитесь к Сталину?
Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Плохо или хорошо было тогда,в годы правления Сталина,не знаю. Простые люди с благоговением вспоминают те времена. Но сейчас я делаю вывод,что всё,что было сделано Сталиным в то время,было сделано правильно.
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16 час.
Багира
Раньше нейтрально относилась. а сейчас плохо - насточертели со своим Сталиным до невозможности. Думаю, что я не одна такая, кому вы поперек горла встали. Сталинисты лучше всех отвращают от Сталина своим холуйством перед ним. Продолжайте в том же духе - и вас возненавидят окончательно и вашего Сталина.
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8 час.
Я
Яна
Особенность психики человека идеализировать прошлое, тем более далёкое.
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6 час.
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