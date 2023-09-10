Позитив для оптимистов

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Как вы относитесь к Сталину?

Как вы относитесь к Сталину?

Мы сейчас в 7 классе проходим эпоху правления Сталина.В учебнике о нём расхожие мнения.С одной стороны он победил во Второй мировой войне и из аграрной страны сделал развитое государство,но с другой было куча массовых репрессий из-за которых пострадал советский народ.

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Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Плохо или хорошо было тогда,в годы правления Сталина,не знаю. Простые люди с благоговением вспоминают те времена. Но сейчас я делаю вывод,что всё,что было сделано Сталиным в то время,было сделано правильно.
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16 час.
Багира
Раньше  нейтрально  относилась.  а  сейчас  плохо -  насточертели  со  своим  Сталиным  до  невозможности.  Думаю,  что  я  не  одна  такая,  кому вы  поперек  горла  встали.  Сталинисты  лучше  всех отвращают  от  Сталина  своим  холуйством  перед ним.  Продолжайте  в  том же  духе  -  и  вас  возненавидят  окончательно  и  вашего  Сталина.
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8 час.
Я
Яна
Особенность психики человека идеализировать прошлое, тем более далёкое.
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6 час.

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