Херш заявил, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Виктор Тимошевский

Доне не след лезть на неподвластную ему территорию.А то широко стал шагать.Как бы штанцы по шву не разошлись.Насслушался Зелькиных мрий .На чужой кусок,не разевай свой роток.Окучь сначала Гренландию и сделай из нее процветающий "город-сад",чтобы не прослыть болоболом.