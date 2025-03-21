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Херш заявил, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Херш заявил, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Авторитетный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для развития Крыма как международного курорта.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Доне не след лезть на неподвластную ему территорию.А то широко стал шагать.Как бы штанцы по шву не разошлись.Насслушался Зелькиных мрий .На чужой кусок,не разевай свой роток.Окучь сначала Гренландию и сделай из нее процветающий &quot;город-сад&quot;,чтобы не прослыть болоболом.
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