Херш заявил, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Авторитетный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для развития Крыма как международного курорта.
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