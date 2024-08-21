В США владельца соцсети Х Маска обвинили во влиянии на выборы президента

Миллиардера и владельца социальной сети Х (бывшая Twitter) Илона Маска предупредил о некоей «дезинформации», которая якобы транслируется в соцсети, губернатор Северной Каролины, член Демократической партии США Рой Купер 20 августа на круглом столе с Bloomberg News в кулуарах Национального съезда Демократической партии в Чикаго.