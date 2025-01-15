«Интересно, сколько диаспора отстегнула?»: в Мытищах выдали сертификат на жилье семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова

Юрий Горемыкин

Мигрантов правдами и неправдами урвавших российское гражданство и их детей ЗАПРЕДЕЛЬНО много в России......Явно допущены существенные ошибки в миграционной политике которые необходимо исправлять......Как бы то не было затратно и трудоёмко, но может быть нужно обменять всем россиянам российские паспорта на новые, в ходе обмена тщательно, с пристрастием проверить законность российского гражданства каждого...при выявлении каких либо ошибок или неточностей лишать мигрантов нашего гражданства и быстренько депортировать их на родину.. В данном конкретном случае за игнорирование интересов главного государствообразующего русского населения Главу Мытищ немедленно отстранить от должности с запретом занимать какие либо госдолжности.