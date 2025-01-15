Avia.pro - СМИ Мечты действительно сбываются, особенно если за них бороться. Сегодня большая и дружная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, воспитывающая семерых детей, получила реальный шанс на новую жизнь.
«Интересно, сколько диаспора отстегнула?»: в Мытищах выдали сертификат на жилье семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова
Комментарии
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Юрий Горемыкин
Мигрантов правдами и неправдами урвавших российское гражданство и их детей ЗАПРЕДЕЛЬНО много в России......Явно допущены существенные ошибки в миграционной политике которые необходимо исправлять......Как бы то не было затратно и трудоёмко, но может быть нужно обменять всем россиянам российские паспорта на новые, в ходе обмена тщательно, с пристрастием проверить законность российского гражданства каждого...при выявлении каких либо ошибок или неточностей лишать мигрантов нашего гражданства и быстренько депортировать их на родину.. В данном конкретном случае за игнорирование интересов главного государствообразующего русского населения Главу Мытищ немедленно отстранить от должности с запретом занимать какие либо госдолжности.
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4 час.
Михалыч
Востоковеды везде насаждают свой способ решения вопросов только через БАБКИ!!! А чиновники при отсутствии ИДЕИ государства делают глупости и подлости для своей страны и народа.
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2 час.
АП
Александр Поляничко
Она предала свой народ, пусть едет в кишлак
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32 мин.
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