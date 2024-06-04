Систему подавления беспилотников установят в лагере «Орлёнок» в Краснодарском крае

Систему подавления беспилотников установят в лагере «Орлёнок» в Краснодарском краеВадим Цыганов и его жена Вика Цыганова, представители специального учебного центра «Кубань» и бойцы спецотряда «Барс-16» передали в детский лагерь «Орлёнок» систему подавления беспилотников «Покров».
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