Систему подавления беспилотников установят в лагере «Орлёнок» в Краснодарском крае

Систему подавления беспилотников установят в лагере «Орлёнок» в Краснодарском краеВадим Цыганов и его жена Вика Цыганова, представители специального учебного центра «Кубань» и бойцы спецотряда «Барс-16» передали в детский лагерь «Орлёнок» систему подавления беспилотников «Покров».