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ФедералПресс

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В Госдуме напомнили, как сэкономить на плате за холодную воду

В Госдуме напомнили, как сэкономить на плате за холодную воду

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев сообщил, что жильцы, не установившие прибор учета холодной воды, платят в три раза больше.

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