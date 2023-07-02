Военное обозрение

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  • Ed
    Учитывая наблюдаемый уровень состояния общественности во Франции все происходящее не гражданская война (там некому фо...Французский полит...
  • Silver Kont
    Да выдадут им всем скоро губозакаточные машинки, и дело закончится по тихому...Командующий ВМСУ ...
  • Леонид Попивняк
    ....)))))....а следом атомные подводные лодки и авианосцы))))))))Командующий ВМСУ ...

Французский политик о массовых беспорядках в стране: «Мы ясно видим, что это гражданская война»

Французский политик о массовых беспорядках в стране: «Мы ясно видим, что это гражданская война»

Часть населения Франции выступила против своего государства. Это свидетельствует о том, что страна находится на ранней стадии гражданской войны.

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