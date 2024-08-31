Туристический маршрут: тест RT на знание достопримечательностей

Где расположены Тадж-Махал и Мачу-Пикчу? Где ещё, кроме Египта, можно увидеть пирамиду? Узнаете ли вы «прописку» знаменитого моста или фонтана? Проверьте с тестом RT, сможете ли вы угадать, где находится та или иная достопримечательность.
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