Туристический маршрут: тест RT на знание достопримечательностей

Где расположены Тадж-Махал и Мачу-Пикчу? Где ещё, кроме Египта, можно увидеть пирамиду? Узнаете ли вы «прописку» знаменитого моста или фонтана? Проверьте с тестом RT, сможете ли вы угадать, где находится та или иная достопримечательность.