Галлямов о поражении на прошлом чемпионате России: «Как сказал Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад»

Фигуристы выиграли золотые медали в парном турнире. На прошлом чемпионате страны у них было серебро. Мишина: Чемпионат России очень непростой турнир, все подходят к нему ответственно, зачастую это даже сложнее, чем выступить на чемпионате мира.