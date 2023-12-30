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Небензя: время для властей Украины стремительно истекает, их будущее под угрозой

Небензя: время для властей Украины стремительно истекает, их будущее под угрозой

Время для украинских властей стремительно истекает, их будущее под угрозой. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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