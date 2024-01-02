Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от выполнения боевых задач. Об этом 2 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на записи радиоперехватов раненных украинских солдат.
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