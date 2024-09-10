Последний посол США в СССР: санкции сделали Россию более автономной

Антироссийские санкции не смогли ослабить Москву, а сделали ее более автономной. Такое заявление сделал в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера последний посол США в СССР Джек Мэтлок.
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