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Барсик по цене айфона, или сколько стоят самые дорогие кошки в Приморье

Барсик по цене айфона, или сколько стоят самые дорогие кошки в Приморье

1 марта во всем мире отмечается День кошек. Пока одни виновники торжества получают свою праздничную порцию лакомств от хозяев, другие находятся в активном поиске владельца.

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