Троллейбусы по четырем маршрутам из-за замыкания сети встали в Калуге

Остановившиеся троллейбусы образовали по Маршала Жукова пробку. Специалистами контактной сети нарушение было устраненоВ Калуге по улице Маршала Жукова утром в пятницу, 7 февраля встали троллейбусы сразу по четырем маршрутам.
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