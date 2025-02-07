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Калужские новости

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Троллейбусы по четырем маршрутам из-за замыкания сети встали в Калуге

Троллейбусы по четырем маршрутам из-за замыкания сети встали в Калуге

Остановившиеся троллейбусы образовали по Маршала Жукова пробку. Специалистами контактной сети нарушение было устраненоВ Калуге по улице Маршала Жукова утром в пятницу, 7 февраля встали троллейбусы сразу по четырем маршрутам.

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