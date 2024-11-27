Въезд мигрантов в Россию только по трудовому вызову предложили в Госдуме

Правила проживания иностранцев в РФ хотят ужесточить В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для мигрантов въезд в Россию только по трудовому вызову и проживание в специализированных закрытых поселках.
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