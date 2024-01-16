Швентек с победы стартовала на Australian Open

Ига Швентек в первом круге Australian Open переиграла Софию Кенин. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Софией Кенин.