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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джи Джи Джексон набрал 44 очка и 12 подборов в матче с «Денвером»

Джи Джи Джексон набрал 44 очка и 12 подборов в матче с «Денвером»

Форвард набрал 44 очка (17 из 36 с игры), 12 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот за 44 минуты. «Гризлис» уступили со счетом 111:126.

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