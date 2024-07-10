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В РФС опровергил переговоры с Замбией о проведении товарищеского матча

В РФС опровергил переговоры с Замбией о проведении товарищеского матча

В РФС заявили, что в планах сборной не стоит товарищеский матч с Замбией. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слухи, согласно которым ведомая им организация находится в стадии переговоров с коллегами из Замбии относительно проведения товарищеского матча национальных сборных.

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