«Реал» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:2

«Реал» выиграл 4 матча подряд. Сегодня команда Карло Анчелотти одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

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