Пропал 4 года назад: родственники не оставляют надежду найти мужчину в других регионах

В шестом следственном отделе Главного следственного управления Следственного комитета России расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Змушко Александра Александровича, 1988 года рождения.
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