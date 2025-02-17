15 неочевидных вещей, назначение которых не сразу разгадаешь

Есть вещи, которые понятны с первого взгляда, даже если вы ими никогда не пользовались. А есть такие предметы, которые знают лишь люди узких профессий или занятий, либо эти вещи просто не на виду: ни в кино, ни в интернете, ни в рекламе.
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