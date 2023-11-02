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В Крыму 90 тысяч младших школьников получают бесплатное питание: кому еще оно предоставляется

В Крыму 90 тысяч младших школьников получают бесплатное питание: кому еще оно предоставляется

О том, как организовано питание школьников в Крыму и кому положены бесплатные обеды в образовательных учреждениях сообщила в интервью "Вести Крым" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова: "В Крыму действует 541 общеобразовательная организация.

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