Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Австрии рассказали о неожиданной победе Путина

В Австрии рассказали о неожиданной победе Путина

Ферлингер: итоги референдума в Исландии по ЕС стали победой ПутинаПредварительные итоги референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз стали триумфом России, считает председатель австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер.

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