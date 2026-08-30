Ферлингер: итоги референдума в Исландии по ЕС стали победой ПутинаПредварительные итоги референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз стали триумфом России, считает председатель австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер.
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