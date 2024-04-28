Минобороны подтвердило освобождение «Отважными» Новобахмутовки в боях под Авдеевкой (КАРТА)

Минобороны РФ подтвердило освобождение Новобахмутовки в боях под Авдеевкой. За сутки на этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригадам ВСУ в районах н.