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Закон, порядок, государство

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Полицейские в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств

Полицейские в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств

Сотрудники уголовного розыска Крюковского отдела полиции ОМВД России по г.о. Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии.

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