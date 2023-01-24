Мужчины которых инстинктивно выбирают девушки

Нередко девушки задаются вопросом «как из всего многообразия мужчин на планете я выбрала это чудо?». В мире около 4 миллиардов представителей сильного пола, научно доказано, что количество их типажей значительно больше, чем типажей женщин.
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