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Кристиансен о вспышке коронавируса: «Есть впечатление, что во французской и немецкой командах половина сдали положительные тесты»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о причинах распространения коронавируса в нескольких командах.

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