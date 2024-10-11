Бывшую телеведущую признанную иноагентом объявили в международный розыск

В рамках уголовного дела об оправдании терроризма в международный розыск объявлена экс-телеведущая Татьяна Лазарева (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Татьяна Лазарева либо касается деятельности иностранного агента Татьяна Лазарева), об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
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