ФСБ задержала подрядчика за хищение 13 млн руб. из бюджета в Запорожской области

ТАСС/Вадим Ахметов/URA.RU Сотрудники ФСБ России задержали гендиректора одногоиз предприятий дорожного хозяйства, который похитил 13 миллионов рублей из бюджетных денежных средств, сообщила пресс-служба УФСБ России по Запорожской области.
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