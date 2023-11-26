Аналитик Федяков: цена на мандарины может вырасти до 140 рублей за 100 грамм

Импортные мандарины могут вырасти в цене до 140 рублей за 100 грамм — на уровне красной икры. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, передает URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии