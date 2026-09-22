От «вонючего пса» до «дебила»: Зеленский, Макрон, Стубб — у каждого есть кличка от Медведева.

Дмитрий Медведев снова разнес кого-то из европейских лидеров в клочья. Метко, хлестко, без единого дипломатического реверанса.
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А мне вот интересно... Почему я не могу читать Telegram-каналы даже наших властных политиков?