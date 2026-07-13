🚌 Общественный транспорт Севастополя работает на всех маршрутах Автобусы ходят по расписанию рабочего дня, сообщили в правительстве города.
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🚌 Общественный транспорт Севастополя работает на всех маршрутах Автобусы ходят по расписанию рабочего дня, сообщили в правительстве города.