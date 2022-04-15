Более 9000 военнослужащих Восточного военного округа находится в постоянной готовности для борьбы с возможными пожарами

Отряды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные (торфяные).
Популярные статьи
- Вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, проявившим мужество при освобождении н.п. Каменка Харьковской области
- Трое малолетних детей сломали плиты монумента жителям Партизанска, погибшим в годы ВОВ
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
Свежие комментарии