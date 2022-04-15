Более 9000 военнослужащих Восточного военного округа находится в постоянной готовности для борьбы с возможными пожарами

Более 9000 военнослужащих Восточного военного округа находится в постоянной готовности для борьбы с возможными пожарами

Отряды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные (торфяные).

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