ВСУ запустили ночью очередных "птичек смерти": Минобороны раскрыло их количество

Военное ведомство России сообщило, что над четырьмя регионами были сбиты 47 украинских беспилотниковПресс-служба Министерства обороны России сообщает, что сегодня ночью вооружённые силы Украины снова попытались совершить террористическую атаку.
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