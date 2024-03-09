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ВСУ запустили ночью очередных "птичек смерти": Минобороны раскрыло их количество

ВСУ запустили ночью очередных "птичек смерти": Минобороны раскрыло их количество

Военное ведомство России сообщило, что над четырьмя регионами были сбиты 47 украинских беспилотниковПресс-служба Министерства обороны России сообщает, что сегодня ночью вооружённые силы Украины снова попытались совершить террористическую атаку.

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